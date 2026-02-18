SCMP: Китай ужесточил ограничения для чиновников с семьями за границей

Власти Китая в рамках антикоррупционной политики вводят все более жесткие ограничения для чиновников, члены семьи которых живут за рубежом, пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на источники.
«Согласно сообщениям источников, Пекин в течение последнего года незаметно ужесточил ограничения для чиновников, чьи члены семьи проживают за границей, в рамках масштабной антикоррупционной кампании», — говорится в статье.
Три человека, знакомые с ситуацией, рассказали, что с начала 2025 года в госорганах и предприятиях проводились проверки для выявления связей высокопоставленных чиновников и руководителей за границей. До этого они были нацелены на выявление «голых чиновников» — тех, чьи супруги и дети проживают за пределами страны, сообщили они.
Источник из Коммунистической партии рассказал, что последние проверки коснулись «квазиголых чиновников» — тех, чьи супруги живут в КНР, а дети — за рубежом.
«Теперь они находятся под усиленным наблюдением и должны регулярно предоставлять актуальную информацию», — рассказал он.
По данным источников, о таких чиновников переводят на менее значимые позиции из-за опасений возникновения коррупции.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что 2025 год стал «необычным и выдающимся», а вооруженные силы Китая «прошли революционную закалку в борьбе с коррупцией».
Напомним, представитель китайского оборонного ведомства сообщил, что Си Цзиньпин уволил девять высокопоставленных офицеров. Среди них — один из самых влиятельных генералов страны Хэ Вэйдун.