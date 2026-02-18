SCMP: Китай ужесточил ограничения для чиновников с семьями за границей

Три человека, знакомые с ситуацией, рассказали, что с начала 2025 года в госорганах и предприятиях проводились проверки для выявления связей высокопоставленных чиновников и руководителей за границей. До этого они были нацелены на выявление «голых чиновников» — тех, чьи супруги и дети проживают за пределами страны, сообщили они.