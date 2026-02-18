Медведев: Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца Зеленского

По словам Федорова, на Украине остаются определенные политические силы, которым «не нравится ход переговоров и движение к возможному миру между Россией и Украиной». В этой ситуации экс-главком «хочет сказать о том, что Зеленский — это неудачный менеджер войны, и если бы он [Залужный] был президентом, то конфликт протекал бы по другому сценарию», более выигрышному для Украины.