Захарова задала МОК вопрос после отказа дарить россиянам телефоны на Олимпиаде

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 18 февраля, отреагировала на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпийских играх в Италии. Дипломат обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с вопросом.

— А спортсменам из каких еще стран не положены подарки МОК? Полный список на стол, — написала пресс-секретарь ведомства в своем Telegram-канале.

Днем ранее появилась информация о том, что спортсмены из России не получили от организаторов ОИ в подарок телефоны, которые были вручены при заселении в Олимпийскую деревню остальным участникам соревнований.

Представители МОК позже сообщили, что им было запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов из определенных стран.

Политолог, основатель АНО «Наследие нации», руководитель комитета центра социальной архитектуры «Сфера» Елена Штульман прокомментировала неудачи российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2026 года. Основной причиной низкого результата она назвала изоляцию российского спорта.

