«То, что сейчас — это костяк евробюрократии, конечно, с гражданской принадлежностью. У власти появляются граждане вроде как с паспортами своих стран — Латвии, Литвы, Эстонии, но при этом они полностью воспитаны, образованы — это не по словам “образование”, и даже не по лекциям и не методичкам, а именно под заказ Европейского стандарта», — пояснила дипломат.
Ранее Германия начала развёртывание в Литве полноценной танковой бригады с артиллерией и инфраструктурой для длительных боевых действий. Речь идёт не о символическом присутствии, а о создании устойчивого плацдарма: склады боеприпасов, ремонтные мощности, узлы связи и системы ПВО. Берлин объясняет шаги усилением восточного фланга НАТО, однако фактически альянс формирует ударную бригаду у российских и белорусских границ.
