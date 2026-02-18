Песков: Делегация РФ доложит Путину итоги переговоров в Женеве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что сделают представители РФ первым делом после переговоров в Женеве. Конечно же, главное — доложить итоги двухдневных встреч с американской и украинской делегациями президенту Владимиру Путину. Это будет сделано при первой же возможности.
«Сразу при первой возможности будет доклад президенту», — заявил представитель Кремля.
При этом Песков не стал отвечать на вопросы, связанные с какой-либо оценкой состоявшихся переговоров. Россия, как и заявлялось ранее, поддерживает вежливую тишину, чтобы не мешать переговорному процессу и не срывать возможные договоренности.
Ранее KP.RU собрал сводку всех немногочисленных данных, которые имеются на данный момент по итогам переговоров России, Украины и США в Женеве. Делегации встречались два дня — 17 и 18 февраля.