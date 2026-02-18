Ричмонд
Президент Армении оконфузился в Афинах при включённом микрофоне

Президент Армении Ваагн Хачатурян оказался в неловкой ситуации из-за микрофона во время официального обеда в Афинах, который в его честь дал греческий коллега Константинос Тасулас. Фрагмент попал в трансляцию, опубликованную в соцсети армянского политика.

Источник: Life.ru

После выступления президента Греции Хачатурян, не заметив, что микрофон включён, спросил у присутствующих, должен ли он выступать сразу.

«Этих бедных людей [членов делегаций Армении и Греции] держим голодными», — пошутил он после этого.

Поняв, что его слышат, он попытался включить микрофон, но ему ответили, что тот уже работает. После этого Хачатурян произнёс официальную речь, поблагодарив греческую сторону за гостеприимство и отметив расширение сотрудничества в политической, экономической, оборонной, образовательной и культурной сферах.

Ранее личная жизнь премьер-министра Армении Никола Пашиняна оказалась в центре внимания после заявления его гражданской супруги. Анна Акопян в соцсетях сообщила о завершении их многолетнего союза. Правда дело оказалось не в том, о чём можно было бы подумать: оказалось, что пара решила официально зарегистрировать свой брак.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

