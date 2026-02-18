Президент Армении оконфузился в Афинах при включённом микрофоне

После выступления президента Греции Хачатурян, не заметив, что микрофон включён, спросил у присутствующих, должен ли он выступать сразу.
«Этих бедных людей [членов делегаций Армении и Греции] держим голодными», — пошутил он после этого.
Поняв, что его слышат, он попытался включить микрофон, но ему ответили, что тот уже работает. После этого Хачатурян произнёс официальную речь, поблагодарив греческую сторону за гостеприимство и отметив расширение сотрудничества в политической, экономической, оборонной, образовательной и культурной сферах.
Ранее личная жизнь премьер-министра Армении Никола Пашиняна оказалась в центре внимания после заявления его гражданской супруги. Анна Акопян в соцсетях сообщила о завершении их многолетнего союза. Правда дело оказалось не в том, о чём можно было бы подумать: оказалось, что пара решила официально зарегистрировать свой брак.
