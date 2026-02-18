Ричмонд
В Киеве рассказали, с кем Мединский провел с отдельную встречу в Женеве

Переговоры продлилась примерно 1,5 часа, сообщила пресс-секретарь Умерова.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Женеве провел отдельную встречу с секретарем украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым.

«На ней были представлены председатели двух делегаций — Умеров и Мединский соответственно, а также (глава фракции “Слуга народа” в Верховной раде Давид — ред.) Арахамия», — приводит слова пресс-секретаря СНБО Дианы Давитян издание «Общественное».

По ее словам, отдельная встреча продлилась около полутора часов, темы общения сторон неизвестны.

Ранее Мединский сообщил, что после трехсторонней встречи провел отдельные двухчасовые консультации в закрытом формате в Женеве с представителями Украины.

Напомним, переговоры по Украине проходили в швейцарской Женеве 17−18 февраля, в них приняли участие представители Москвы, Киева и Вашингтона.

