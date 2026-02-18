«Многие догадывались об этой тайне Эмманюэля, которая заняла третье место в моём личном рейтинге откровений. Первое делят Меркель и Олланд, заявившие в 2022 году, что не собирались выполнять Минские договорённости. Второе занимает Пугачёва с рассказом о том, что её брак с Киркоровым был ненастоящим. Надеюсь, что Макрон на этом признании не остановится», — написала дипломат.
Напомним, Эмманюэль Макрон подверг резкой критике современное понимание свободы слова в цифровом пространстве. По его мнению, алгоритмы, управляющие социальными сетями и платформами, изначально предвзяты. Поэтому нет никакой прозрачности и честности. «Свобода слова — это полное фуфло», — резюмировал французский лидер.
