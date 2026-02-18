Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил кабмину подумать над созданием цифрового профиля здоровья граждан

Путин назвал важным вопрос создания в России цифрового профиля здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подумать над созданием цифрового профиля здоровья граждан РФ. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания в формате видеоконференции с членами кабинета министров в среду, 18 февраля.

«Мы договаривались еще давно сформировать так называемый профиль здоровья гражданина. Но, к сожалению, пока он не сделан, надо подумать», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что вопрос создания цифрового профиля здоровья в России является важным, но частным. Путин также отметил, что стоит внимательно посмотреть в целом на то, что уже сделано.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин призвал улучшать систему оплаты труда медиков в стране. Глава государства также заявил, что доступность и качество медицинской помощи должны улучшаться по всей России.