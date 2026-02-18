Путин поручил кабмину подумать над созданием цифрового профиля здоровья граждан

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны подумать над созданием цифрового профиля здоровья граждан РФ. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания в формате видеоконференции с членами кабинета министров в среду, 18 февраля.
«Мы договаривались еще давно сформировать так называемый профиль здоровья гражданина. Но, к сожалению, пока он не сделан, надо подумать», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что вопрос создания цифрового профиля здоровья в России является важным, но частным. Путин также отметил, что стоит внимательно посмотреть в целом на то, что уже сделано.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин призвал улучшать систему оплаты труда медиков в стране. Глава государства также заявил, что доступность и качество медицинской помощи должны улучшаться по всей России.