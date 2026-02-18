Ричмонд
Путин назвал неприемлемыми новые ограничения против Кубы

Путин заявил, что отношения России и Кубы продолжают развиваться в положительном ключе.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми новые ограничения США в отношении Кубы. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой Министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы неприемлем ничего подобного. Мы всегда были на стороне Кубы в ее борьбе за независимость», — отметил президент.

По словам Путина, отношения России и Кубы продолжают развиваться по положительному треку. Представители стран также намерены обсудить в ходе встречи непростую ситуацию вокруг острова.

Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров решительно осудил действия США в отношении Гаваны. Дипломат подчеркнул, что Россия выступает с решительным осуждением нелегитимных запретительных шагов Вашингтона в отношении Кубы.

