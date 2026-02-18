Источник: европейские делегации на переговорах в Швейцарии сидели в отеле

Во вторник РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии с делегациями Украины и США могут пройти во вторник на полях встречи по Украине в Женеве. Ранее источник агентства сообщал, что делегация Великобритании в Женеве пытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.