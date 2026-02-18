Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: европейские делегации на переговорах в Швейцарии сидели в отеле

ЖЕНЕВА, 18 фев — РИА Новости. Европейские делегации на переговорах в Женеве сидели в отеле и ожидали окончания обсуждений, сообщил источник РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Во вторник РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии с делегациями Украины и США могут пройти во вторник на полях встречи по Украине в Женеве. Ранее источник агентства сообщал, что делегация Великобритании в Женеве пытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.

«Они (европейские делегации — ред.) просто сидели в отеле и ждали», — сказал он.

В среду в гостинице InterContinental в Женеве завершились трехсторонние переговоры Россия, США, Украина по украинскому урегулированию.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше