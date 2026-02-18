Мурашко: период снижения числа кадров в системе здравоохранения преодолен

По его словам, в начале 2025 года в амбулаторных учреждениях было занято 313 тысяч врачей. За последние пять лет удалось преодолеть этап спада. В частности, за два последних года не только восстановлена, но и увеличена численность практикующих медиков на 2%. Уровень обеспеченности кадрами демонстрирует положительную динамику, включая сельские территории.