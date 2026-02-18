Мурашко: период снижения числа кадров в системе здравоохранения преодолен

В 2024—2025 годах в российском здравоохранении был зафиксирован двухпроцентный рост числа медицинских работников, что позволило переломить негативную динамику сокращения кадров в отрасли. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.
По его словам, в начале 2025 года в амбулаторных учреждениях было занято 313 тысяч врачей. За последние пять лет удалось преодолеть этап спада. В частности, за два последних года не только восстановлена, но и увеличена численность практикующих медиков на 2%. Уровень обеспеченности кадрами демонстрирует положительную динамику, включая сельские территории.
В поликлиническом звене прирост числа докторов составил почти 5%, а общая численность участковых терапевтов и педиатров достигла почти 80 тысяч специалистов. Благодаря программе «Земский фельдшер» в сёла и малые города привлечено значительное число медработников, а именно 72 тысячи человек, сообщил министр в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Мурашко подчеркнул, что проблема кадров по-прежнему остаётся одной из наиболее острых. В связи с этим в 2025 году были подготовлены и приняты законодательные акты, направленные на улучшение системы профессиональной подготовки и обеспечение укомплектованности штатов современных медицинских учреждений, что должно гарантировать доступность помощи на всех этапах её оказания.
Ранее Владимир Путин анонсировал улучшение системы оплаты труда медиков.