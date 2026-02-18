Раскрыты детали наркоскандала главы «Тисы» Мадьяра после ночи с украинкой

Глава венгерской проевропейской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр попал в очередной скандал, на этот раз, по данным издания Index, он провел ночь с девушкой с Украины по имени Эвелин на вечеринке с «белым порошком», материал перевел aif.ru.
По словам источника газеты, он не был лично знаком с Мадьяром до этой вечеринки, но в этот вечер он нашел его активно танцующим в ночном клубе, после чего мужчины разговорились. С главой «Тисы» была украинка — Эвелин.
«Мы выпили, а потом Петеру пришла идея пойти куда-нибудь на афтерпати. Мы отправились на домашнюю вечеринку, куда нас отвёз телохранитель или водитель Петера. Я поговорил с украинской девушкой по-английски. Насколько я знаю, она тоже знала Петера раньше. Я уже рассказывал остальное, на столе лежал какой-то белый порошок, который я не трогал. В конце концов, он каким-то образом оказался в спальне», — заявил инсайдер издания.
Кроме того, издание Origo пишет, что ранее на одном из венгерских сайтов появился снимок со смятой постелью из квартиры, в которой якобы Мадьяр и Эвелин провели ночь. Фотография датируется 3 августа 2024 года. Позже глава «Тисы» подтвердил, что был в этой квартире со своей бывшей девушкой Эвелин Фогель. По его словам, он видел там наркотики, но не употреблял их. Однако автор материала подчеркивает, что появились доказательства того, что Мадьяр все-таки употреблял наркотики.
Ранее в Венгрии разгорелся скандал после показа фильма о шпионах с Украины.