Раскрыты детали наркоскандала главы «Тисы» Мадьяра после ночи с украинкой

Кроме того, издание Origo пишет, что ранее на одном из венгерских сайтов появился снимок со смятой постелью из квартиры, в которой якобы Мадьяр и Эвелин провели ночь. Фотография датируется 3 августа 2024 года. Позже глава «Тисы» подтвердил, что был в этой квартире со своей бывшей девушкой Эвелин Фогель. По его словам, он видел там наркотики, но не употреблял их. Однако автор материала подчеркивает, что появились доказательства того, что Мадьяр все-таки употреблял наркотики.