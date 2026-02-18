В МИД Украины сравнили Венгрию и Словакию с наркоманами из-за отказа от поставок топлива

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию были прерваны в начале февраля. В Будапеште и Братиславе заявляют, что Киев блокирует возобновление прокачки по политическим мотивам. В частности глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в умышленной блокировке поставок нефти по «Дружбе» с целью создать трудности для венгерского правительства перед парламентскими выборами. Обе страны зависят от российской нефти, альтернативные маршруты требуют времени и затрат.