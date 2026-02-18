Ричмонд
В МИД Украины сравнили Венгрию и Словакию с наркоманами из-за отказа от поставок топлива

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в недипломатичных выражениях раскритиковал решение Венгрии и Словакии прекратить поставки дизельного топлива в ответ на остановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». С соответствующим заявлением представитель ведомства выступил на пресс-конференции.

Источник: Life.ru

«Мы видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше, это напоминает наркоманию», — заявил Тихий.

Он утверждает, что у Венгрии и Словакии есть альтернативные варианты поставок, например через нефтепровод «Адрия», и они могут избавиться от зависимости от российской нефти.

Поставки российской нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию были прерваны в начале февраля. В Будапеште и Братиславе заявляют, что Киев блокирует возобновление прокачки по политическим мотивам. В частности глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Киев в умышленной блокировке поставок нефти по «Дружбе» с целью создать трудности для венгерского правительства перед парламентскими выборами. Обе страны зависят от российской нефти, альтернативные маршруты требуют времени и затрат.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

