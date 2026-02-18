Песков: Меньший тайминг переговоров в Женеве не говорит об отсутствии прогресса

Меньшая длительность переговоров по урегулированию конфликта на Украине в швейцарской Женеве в сравнении с первым днем встречи не свидетельствует об отсутствии прогресса. Такое мнение в среду, 18 февраля, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты отметили, что в первый день консультаций они продлились шесть часов, а во второй — только два, и в связи с этим спросили у представителя Кремля, говорит ли это о том, что делегациям не удалось добиться прогресса в мирном процессе.
— Нет. Это не говорит. Если вы прочитали сказанное (главой российской делегации Владимиром — прим. «ВМ») Мединским, можно сказать, что (это были — прим. «ВМ») сложные переговоры, — заявил Песков в беседе с ТАСС.
По итогам переговоров в Женеве Владимир Мединский заявил, что прошедшая в среду встреча была тяжелой, но деловой. Он отметил, что новый раунд консультаций с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона должен состояться в ближайшее время.
Позднее он сообщил, что перед вылетом из Женевы в Москву провел с представителями Украины дополнительные консультации, которые продлились два часа и прошли в закрытом формате.