Марафонские переговоры в Женеве завершились, но с нюансом: российско-американские консультации официально окончены, однако делегация США задержалась на площадке намного дольше наших дипломатов. Напомним, 17−18 февраля там прошли трёхсторонние встречи с участием Украины — делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день стороны проговорили шесть часов, во второй — ещё два, и, по словам нашего представителя, диалог на этом не заканчивается. Сам глава киевского режима Владимир Зеленский даже похвалил военный блок переговоров, назвав его вполне конструктивным.