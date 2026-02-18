Ричмонд
В Кремле пока не знают, где пройдут следующие переговоры по Украине

В Кремле пока не готовы сообщить, где состоится следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет, пока ничего нельзя сказать», — сказал он.

Марафонские переговоры в Женеве завершились, но с нюансом: российско-американские консультации официально окончены, однако делегация США задержалась на площадке намного дольше наших дипломатов. Напомним, 17−18 февраля там прошли трёхсторонние встречи с участием Украины — делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день стороны проговорили шесть часов, во второй — ещё два, и, по словам нашего представителя, диалог на этом не заканчивается. Сам глава киевского режима Владимир Зеленский даже похвалил военный блок переговоров, назвав его вполне конструктивным.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

