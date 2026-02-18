Путин принял главу МИД Кубы в Кремле

До встречи с Путиным Родригес Паррилья обсудил вопросы сотрудничества с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Он также встретился с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Медведев подчеркнул — Куба остаётся стратегически важным союзником Москвы в регионе.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва укрепляет отношения с Кубой и готова поддерживать остров в тяжёлые времена. При этом российская позиция по блокаде Кубы не станет фактором, который повлияет на переговоры с Вашингтоном по Украине.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.