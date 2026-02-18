Путин принял главу МИД Кубы в Кремле

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва укрепляет отношения с Кубой и готова поддерживать остров в тяжёлые времена. При этом российская позиция по блокаде Кубы не станет фактором, который повлияет на переговоры с Вашингтоном по Украине.