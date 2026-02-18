Ричмонд
Путин заявил, что РФ считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы

Отношения России и Кубы развиваются «по положительному треку», заявил Владимир Путин.

Российская сторона рассматривает новые ограничительные меры в отношении Кубы как недопустимые, заявил российский лидер Владимир Путин.

«В настоящий момент наступает время новых санкционных решений. Вам известно наше отношение к подобным шагам. Мы отвергаем такую практику», — отметил Путин в беседе с Министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррильей.

«Позиция, занимаемая нашим внешнеполитическим ведомством, является прозрачной, четкой и однозначной», — добавил он.

Глава российского государства указал, что между Россией и Кубой существуют исторически сложившиеся особые связи. Двусторонние отношения России и Кубы в целом демонстрируют позитивную динамику развития, подчеркнул президент.

«Касаясь состояния двусторонних связей, они в целом следуют по конструктивной траектории», — сказал Путин в ходе встречи с кубинским министром иностранных дел Бруно Родригесом.

«Уверен, что сегодня представится возможность детально обсудить весь спектр данных тем», — констатировал он.

Путин также попросил передать самые добрые пожелания Президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю и генералу Раулю Кастро.