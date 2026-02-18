Кадыров рассказал, как разрешил недопонимание с Керимовым в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его никто не вызывал в Кремль и не заставлял мириться с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, а существовавшее между ними «некое недопонимание» разрешилось путем «мужского разговора».