Кадыров рассказал, как разрешил недопонимание с Керимовым в Москве

Глава Чечни объяснил рукопожатие с сенатором от Дагестана.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его никто не вызывал в Кремль и не заставлял мириться с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, а существовавшее между ними «некое недопонимание» разрешилось путем «мужского разговора».

«С Сулейманом Абусаидовичем меня всегда связывали дружеские и деловые отношения. Да, имело место некое недопонимание, которое требовало личной встречи и мужского разговора, что мы и сделали, встретившись в Москве», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что никто его и сенатора специально не вызывал в Кремль, чтобы помирить.

«Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки», — сказал Кадыров.

Напомним, 30 января глава Чечни опубликовал совместное фото с Керимовым и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братьями.

Ранее Кадыров выразил готовность стать участником голосования для выдвижения кандидатов от «Единой России» на пост главы региона, если его поддержит президент России Владимир Путин.

