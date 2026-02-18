Кадыров рассказал, как разрешил недопонимание с Керимовым в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его никто не вызывал в Кремль и не заставлял мириться с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым, а существовавшее между ними «некое недопонимание» разрешилось путем «мужского разговора».
«С Сулейманом Абусаидовичем меня всегда связывали дружеские и деловые отношения. Да, имело место некое недопонимание, которое требовало личной встречи и мужского разговора, что мы и сделали, встретившись в Москве», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что никто его и сенатора специально не вызывал в Кремль, чтобы помирить.
«Сами решили встретиться, поговорили, пришли к пониманию и пожали руки», — сказал Кадыров.
Напомним, 30 января глава Чечни опубликовал совместное фото с Керимовым и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братьями.
Ранее Кадыров выразил готовность стать участником голосования для выдвижения кандидатов от «Единой России» на пост главы региона, если его поддержит президент России Владимир Путин.