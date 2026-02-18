Песков: Продолжительность переговоров в Женеве не говорит об отсутствии прогресса

Журналисты обратили внимание, что во вторник встреча длилась шесть часов, а в среду — только два. Песков подчеркнул, что по времени нельзя делать выводы о результатах.
«Нет. Это не говорит. Если вы прочитали сказанное [главой российской делегации Владимиром] Мединским, можно сказать, что [это были] сложные переговоры», — сказал пресс-секретарь.
Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве состоялись трёхсторонние переговоры России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день обсуждения продолжались порядка шесть часов, во второй — около двух. Обе стороны анонсировали новые встречи в ближайшее время. Владимир Зеленский назвал военный блок переговоров конструктивным.
