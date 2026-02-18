Путин встретился с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей

Президент России Владимир Путин провел переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Кремле. Об этом в среду, 18 февраля, сообщает РИА Новости.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду, эта встреча имеет особое значение в свете сложной ситуации, с которой сталкивается дружественная России Куба из-за энергетического кризиса на острове.
Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел находится в Москве. В среду Родригес также встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и провел отдельную встречу с председателем партии «Единая Россия», заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, говорится в материале.
12 февраля МИД России призвал россиян, которые планируют поездку на Кубу, принять во внимание ситуацию в стране с учетом рекомендаций Министерства экономического развития страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что ведомство и посольство страны в Гаване находятся в контакте с кубинским правительством для оказания содействия россиянам.
Также 11 февраля Минэкономразвития РФ призвало граждан России воздержаться от поездок на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом.