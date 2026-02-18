Путин встретился с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей

Делегация Кубы во главе с министром иностранных дел находится в Москве. В среду Родригес также встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и провел отдельную встречу с председателем партии «Единая Россия», заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, говорится в материале.