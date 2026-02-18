Сотрудники массово увольняются с украинского телеканала, близкого к Зеленскому

По данным издания, проблемы с выплатами начались ещё в сентябре 2025 года. Тогда же руководство приняло решение урезать оклады на 20%. Ситуацию усугубила бюрократическая неразбериха.
«Тогда задержку средств руководство канала объясняло сложным бюрократическим механизмом и изменением подчинения. Мол, изменился условный кошелёк (ведомство или министерство), из которого на каналы, работающие на телемарафоне, шло финансирование», — приводит слова одной из сотрудниц Главком.
По её словам, зарплату за ноябрь ей выплатили только в феврале. Текущие проблемы с финансированием могут свидетельствовать о перебоях в работе этих «кошельков» или перераспределении медийных потоков внутри страны.
А ранее Life.ru писал, что рынок труда штормит: до 40% компаний в 2026 году либо уже заморозили индексацию зарплат, либо активно к этому готовятся. HR-эксперт пояснила, что бизнес перекраивает бонусные системы — ужесточает KPI, режет коэффициенты премий и подменяет регулярные выплаты разовыми плюшками. Под удар попали строители, промышленники, айтишники и маркетологи, а вот продажников, дефицитных инженеров и топ-менеджмент пока не трогают — их зарплаты по-прежнему привязаны к выручке.
