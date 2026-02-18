Сотрудники массово увольняются с украинского телеканала, близкого к Зеленскому

А ранее Life.ru писал, что рынок труда штормит: до 40% компаний в 2026 году либо уже заморозили индексацию зарплат, либо активно к этому готовятся. HR-эксперт пояснила, что бизнес перекраивает бонусные системы — ужесточает KPI, режет коэффициенты премий и подменяет регулярные выплаты разовыми плюшками. Под удар попали строители, промышленники, айтишники и маркетологи, а вот продажников, дефицитных инженеров и топ-менеджмент пока не трогают — их зарплаты по-прежнему привязаны к выручке.