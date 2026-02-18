Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высмеяла слова Макрона, назвавшего свободу слова «чушью»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 18 февраля, высмеяла слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал свободу слова полной чушью.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 18 февраля, высмеяла слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал свободу слова полной чушью.

По словам дипломата, это высказывание вошло в тройку ее любимых. Она уточнила, что первое место в персональном рейтинге занимают слова бывших канцлера Германии и президента Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которые в 2022 году откровенно заявили, что изначально не собирались выполнять Минские договоренности, а лишь давали Украине время на наращивание военного потенциала.

— Второе занимает (Алла) Пугачева с рассказом о том, что ее брак с (Филиппом) Киркоровым был ненастоящим. Надеюсь, что Макрон на этом признании не остановится, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что попытки французского правительства заставить мессенджер ограничивать свободу слова предпринимаются в рамках системной практики цензуры со стороны Европейской комиссии.

До этого Дуров подчеркнул, что Франция — это страна, власти которой уголовно наказывают социальные сети, предоставляющие свободу гражданам.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше