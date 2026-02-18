Захарова высмеяла слова Макрона, назвавшего свободу слова «чушью»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду, 18 февраля, высмеяла слова президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал свободу слова полной чушью.
По словам дипломата, это высказывание вошло в тройку ее любимых. Она уточнила, что первое место в персональном рейтинге занимают слова бывших канцлера Германии и президента Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, которые в 2022 году откровенно заявили, что изначально не собирались выполнять Минские договоренности, а лишь давали Украине время на наращивание военного потенциала.
— Второе занимает (Алла) Пугачева с рассказом о том, что ее брак с (Филиппом) Киркоровым был ненастоящим. Надеюсь, что Макрон на этом признании не остановится, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что попытки французского правительства заставить мессенджер ограничивать свободу слова предпринимаются в рамках системной практики цензуры со стороны Европейской комиссии.
До этого Дуров подчеркнул, что Франция — это страна, власти которой уголовно наказывают социальные сети, предоставляющие свободу гражданам.