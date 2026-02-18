Второй за сутки HIMARS уничтожен в приграничье с Белгородом

Ранее Life.ru писал, что Белгород пережил двойной ракетный удар со стороны ВСУ: около одиннадцати вечера город накрыла первая волна атак из HIMARS — местные насчитали больше десятка взрывов, но все цели, по предварительным данным, уничтожила ПВО. Спустя пару часов, уже в начале первого ночи, последовал повторный обстрел, и тут без последствий не обошлось: обломки сбитой ракеты рухнули на крышу многоэтажки, вызвав пожар. Жители успели заметить яркую вспышку и задымление в районе падения.