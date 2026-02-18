Ричмонд
Второй за сутки HIMARS уничтожен в приграничье с Белгородом

Российские военные продолжают системную охоту за американскими реактивными системами залпового огня HIMARS в приграничной с Белгородской областью зоне. Как сообщает депутат Госдумы Дмитрий Саблин в своём Telegram-канале, за последнее время разведчикам удалось выявить и уничтожить как минимум одну такую установку, которую ВСУ использовали для обстрелов Белгорода.

Источник: Life.ru

По данным источника, разведывательно-ударный расчёт на комплексе «Zala Z-16», защищающий приграничье, обнаружил укрытие HIMARS на территории Харьковской области. По цели и находившимся рядом живой силе и технике противника был нанесён удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер». В результате пусковая установка была полностью уничтожена.

Второй за сутки HIMARS уничтожен в приграничье с Белгородом. Видео © Telegram/Дмитрий Саблин.

Кроме того, разведчики из расчета «Кобра» бригады «Гром» («Каскад») выявили ещё одно укрытие HIMARS в районе населённого пункта Средний Бурлук. На этот раз огневое поражение было нанесено двумя ракетами зенитного ракетного комплекса С-400. Как отмечает Саблин, это 39-й HIMARS на счету бригады, и этот «уже не сможет терроризировать Белгород».

Ранее Life.ru писал, что Белгород пережил двойной ракетный удар со стороны ВСУ: около одиннадцати вечера город накрыла первая волна атак из HIMARS — местные насчитали больше десятка взрывов, но все цели, по предварительным данным, уничтожила ПВО. Спустя пару часов, уже в начале первого ночи, последовал повторный обстрел, и тут без последствий не обошлось: обломки сбитой ракеты рухнули на крышу многоэтажки, вызвав пожар. Жители успели заметить яркую вспышку и задымление в районе падения.

