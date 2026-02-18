Европейские делегации не допустили к переговорам по Украине в Женеве

Европейские делегации не были допущены к переговорам по Украине в Женеве и не принимали участия в обсуждениях. Об этом сообщил источник РИА Новости.
Переговоры советников по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии и Италии с делегациями Украины и США могут состояться во вторник на полях встречи по Украине в Женеве. До этого другой источник РИА Новости сообщал, что делегация Великобритании в Женеве намерена попытаться получить информацию об итогах переговоров по украинскому вопросу.
По словам собеседника агентства, европейские представители не были допущены и участия не принимали ни в трехсторонних, ни в двусторонних обсуждениях.
В среду в гостинице InterContinental Geneva завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, российская делегация, участвовавшая в переговорах в Женеве, получила четкие инструкции действовать в соответствии с пониманиями, сформированными по итогам российско-американского саммита на Аляска.