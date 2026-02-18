Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейские делегации не допустили к переговорам по Украине в Женеве

Европейские делегации не были допущены к переговорам по Украине в Женеве и не принимали участия в обсуждениях.

Источник: Аргументы и факты

Европейские делегации не были допущены к переговорам по Украине в Женеве и не принимали участия в обсуждениях. Об этом сообщил источник РИА Новости.

Переговоры советников по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии и Италии с делегациями Украины и США могут состояться во вторник на полях встречи по Украине в Женеве. До этого другой источник РИА Новости сообщал, что делегация Великобритании в Женеве намерена попытаться получить информацию об итогах переговоров по украинскому вопросу.

По словам собеседника агентства, европейские представители не были допущены и участия не принимали ни в трехсторонних, ни в двусторонних обсуждениях.

В среду в гостинице InterContinental Geneva завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, российская делегация, участвовавшая в переговорах в Женеве, получила четкие инструкции действовать в соответствии с пониманиями, сформированными по итогам российско-американского саммита на Аляска.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше