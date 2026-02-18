Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тему улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Несмотря на то, что РФ заинтересована в этом, нормализации взаимоотношений очень мешают незаконные, односторонние санкции, которые американцы ввели против российской стороны. И до сих пор не отменили.