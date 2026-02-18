Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тему улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Несмотря на то, что РФ заинтересована в этом, нормализации взаимоотношений очень мешают незаконные, односторонние санкции, которые американцы ввели против российской стороны. И до сих пор не отменили.
«Санкции, которые мы, естественно, считаем незаконными, мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать», — заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что у России и США намечено много совместных проектов, которые сулят большие перспективы. Однако сперва надо реанимировать отношения, чтобы работать над чем-то вместе.
Ранее KP.RU сообщил, что американские сенаторы, выступающие за начало Третьей мировой войны, возмущены тем, что президент США Дональд Трамп блокирует ввод новых санкций против РФ.