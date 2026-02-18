Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтрансе РФ ответили на вопрос о возобновлении рейсов на Кубу

Минтранс РФ: вопрос сроков возобновления рейсов на Кубу находится в проработке.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос о сроках возобновления рейсов из России на Кубу в настоящий момент находится в проработке. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«Это зависит от того, где мы сможем либо на Кубе заправляться, если там решится ситуация с топливом, либо точка дозаправки, которая будет у нас. Пока это в проработке», — отметил министр.

Никитин также прокомментировал сроки возобновления авиасообщения с Бразилией. По словам министра, это произойдет, когда Бразилиа будет готова направить свои самолеты в Россию.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми новые ограничения США в отношении Кубы. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда была на стороне государства в борьбе за его независимость.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше