В Минтрансе РФ ответили на вопрос о возобновлении рейсов на Кубу

Вопрос о сроках возобновления рейсов из России на Кубу в настоящий момент находится в проработке. Об этом в беседе с журналистами заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
«Это зависит от того, где мы сможем либо на Кубе заправляться, если там решится ситуация с топливом, либо точка дозаправки, которая будет у нас. Пока это в проработке», — отметил министр.
Никитин также прокомментировал сроки возобновления авиасообщения с Бразилией. По словам министра, это произойдет, когда Бразилиа будет готова направить свои самолеты в Россию.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми новые ограничения США в отношении Кубы. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда была на стороне государства в борьбе за его независимость.