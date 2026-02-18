Украинские СМИ не раз писали, что небольшие населённые пункты всё чаще сталкиваются с давлением со стороны сотрудников ТЦК, которые проводят там «могилизацию». Украинцы идут даже на крайние меры, лишь бы их не забрали военкомы. Так, одессит недавно даже отпилил себе руку болгаркой, чтобы его не мобилизовали.