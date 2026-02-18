Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госпереворот произошёл в селе Чабаны в Киевской области

В селе Чабаны Киевской области разгорелся политический скандал: группа местных депутатов попыталась самостоятельно сменить руководство громады, собравшись на несанкционированное собрание и объявив его внеочередной сессией. В селищной раде произошедшее квалифицировали как «попытку самовольного захвата власти в условиях военного положения».

Источник: Life.ru

Как сообщили в пресс-службе Чабановского совета, депутаты действовали с нарушением Конституции Украины. Отмечается, что на собрании присутствовали военнослужащие и представители общественности, которые призывали прекратить «противоправные действия», однако депутаты продолжили.

Исполняющая обязанности главы Елена Соболева подчеркнула, что все решения должны приниматься исключительно в рамках закона. Заявления о «мятежных действиях» уже направлены в Национальную полицию, прокуратуру и Министерство юстиции. Официальной информации о том, что именно стало катализатором конфликта, пока нет.

Украинские СМИ не раз писали, что небольшие населённые пункты всё чаще сталкиваются с давлением со стороны сотрудников ТЦК, которые проводят там «могилизацию». Украинцы идут даже на крайние меры, лишь бы их не забрали военкомы. Так, одессит недавно даже отпилил себе руку болгаркой, чтобы его не мобилизовали.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.