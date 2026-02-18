Госпереворот произошёл в селе Чабаны в Киевской области

Как сообщили в пресс-службе Чабановского совета, депутаты действовали с нарушением Конституции Украины. Отмечается, что на собрании присутствовали военнослужащие и представители общественности, которые призывали прекратить «противоправные действия», однако депутаты продолжили.
Исполняющая обязанности главы Елена Соболева подчеркнула, что все решения должны приниматься исключительно в рамках закона. Заявления о «мятежных действиях» уже направлены в Национальную полицию, прокуратуру и Министерство юстиции. Официальной информации о том, что именно стало катализатором конфликта, пока нет.
Украинские СМИ не раз писали, что небольшие населённые пункты всё чаще сталкиваются с давлением со стороны сотрудников ТЦК, которые проводят там «могилизацию». Украинцы идут даже на крайние меры, лишь бы их не забрали военкомы. Так, одессит недавно даже отпилил себе руку болгаркой, чтобы его не мобилизовали.
