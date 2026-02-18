Песков: Россия и Китай не нарушали мораторий на ядерные испытания

Россия и Китай не нарушали мораторий на ядерные испытания. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обвинения на данную тему со стороны США.
«Были заявления, дескать, мораторий был нарушен китайцами и русскими. Но это не так. Ни китайцы, ни русские не нарушали его. Мы слышали с вами заявления из Пекина о том, что Пекин решительно отвергает подобные обвинения и остается приверженным мораторию», — подчеркнул Песков.
Ранее KP.RU сообщал, что власти США обвинили Китай в якобы проведении ядерных испытаний в нарушение моратория. По версии Вашингтона, Пекин пытался это скрыть, замаскировав взрывы во время тестирований.
Как заявил постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов, в случае нарушения США моратория на ядерные испытания, Россия будет вынуждена прибегнуть к зеркальным действиям.