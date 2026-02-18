Белый дом подтвердил новый раунд переговоров по Украине в ближайшее время

17—18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по мирному завершению конфликта на Украине. В предыдущих двух встречах российская делегация состояла из представителей Минобороны, на этот раз ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми» и анонсировал скорое продолжение контактов. Источники Axios рассказали, что из-за его позиции переговорщики зашли в тупик.