«Был значимый прогресс. Обе стороны условились проинформировать своих лидеров и продолжать сообща работать ради мирной сделки», — сказала Левитт. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Пресс-секретарь при этом не уточнила, когда и где именно могут пройти переговоры.
Белый дом подтвердил новый раунд переговоров по Украине в ближайшее время
В ближайшее время ожидаются новые встречи по урегулированию украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт. Она отметила, что на этой неделе США добились значительного прогресса в переговорах.