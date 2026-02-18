Ричмонд
Белый дом подтвердил новый раунд переговоров по Украине в ближайшее время

В ближайшее время ожидаются новые встречи по урегулированию украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт. Она отметила, что на этой неделе США добились значительного прогресса в переговорах.

«Был значимый прогресс. Обе стороны условились проинформировать своих лидеров и продолжать сообща работать ради мирной сделки», — сказала Левитт. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Пресс-секретарь при этом не уточнила, когда и где именно могут пройти переговоры.

17—18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров по мирному завершению конфликта на Украине. В предыдущих двух встречах российская делегация состояла из представителей Минобороны, на этот раз ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми» и анонсировал скорое продолжение контактов. Источники Axios рассказали, что из-за его позиции переговорщики зашли в тупик.

