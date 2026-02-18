Ричмонд
Путин: Россия не приемлет санкций против Кубы

Россия принципиально против введения любых ограничений против Кубы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с министром иностранных дел республики Бруно Родригесом Парилльей.

Источник: Life.ru

«Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы неприемлем ничего подобного», — подчеркнул российский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, допускающий введение пошлин против стран, торгующих нефтью с Кубой. На фоне этого на острове усугубился дефицит топлива после остановки поставок из Венесуэлы. В Кремле заявили, что обсуждают с Гаваной возможные варианты поддержки. Также с Бруно Родригесом встречался зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвавший остров важным для Москвы союзником.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

