США заявили о достижении «небольшого прогресса» на переговорах с Ираном

По словам Левитт, Вашингтон ожидает, что Тегеран предоставит более подробную информацию по поводу возможной сделки «через пару недель». «Ирану было бы очень мудро заключить сделку с президентом (США Дональдом.— “Ъ”) Трампом и его администрацией», — сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).