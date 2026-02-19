США заявили о достижении «небольшого прогресса» на переговорах с Ираном

По словам Левитт, Вашингтон ожидает, что Тегеран предоставит более подробную информацию по поводу возможной сделки «через пару недель». «Ирану было бы очень мудро заключить сделку с президентом (США Дональдом.— “Ъ”) Трампом и его администрацией», — сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
Опрошенные Axios американские чиновники усомнились, что Иран и США смогут урегулировать разногласия. По информации издания, за последние 24 часа США направили на Ближний Восток 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.