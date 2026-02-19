Ричмонд
США заявили о достижении «небольшого прогресса» на переговорах с Ираном

США и Иран достигли «небольшого прогресса» во время переговоров по ядерной сделке исламской республики, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По некоторым вопросам все еще остаются разногласия, добавила она.

Источник: Reuters

По словам Левитт, Вашингтон ожидает, что Тегеран предоставит более подробную информацию по поводу возможной сделки «через пару недель». «Ирану было бы очень мудро заключить сделку с президентом (США Дональдом.— “Ъ”) Трампом и его администрацией», — сказала пресс-секретарь Белого дома на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

17 февраля завершился второй раунд переговоров Ирана и США при посредничестве Омана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли соглашения по нескольким основным пунктам будущей ядерной сделки.

Опрошенные Axios американские чиновники усомнились, что Иран и США смогут урегулировать разногласия. По информации издания, за последние 24 часа США направили на Ближний Восток 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

