Россия и США договорились о создании экономической рабочей группы

«Трамп неоднократно публично заявлял, что это не его война, а Джо Байдена. Он ее пытается прекратить как можно скорее. Все это хорошо известно. Но эта война уже вышла на самый первый план в мировых проблемах. Поэтому надо, ее “убрать с дороги”, а потом мы будем реализовывать взаимовыгодные проекты», — сказал Лавров.