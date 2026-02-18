Россия и США договорились о создании экономической рабочей группы

Россия и Соединенные Штаты договорились создать двустороннюю экономическую рабочую группу, помимо переговоров по военно-политическим вопросам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.
«Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа», — сказал он.
По словам Лаврова, стороны признают национальные интересы друг друга. Там, где они совпадают, «надо извлекать выгоду, реализовывать проекты», где нет — «нельзя давать им деградировать до конфронтации. Тем более до горячей конфронтации».
Отношения с США при Трампе Лавров назвал «прагматичными», но добавил, что санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефть» были объявлены «совершенно неожиданно». Министр также обратил внимание на разные посылы в словах и действиях Вашингтона, который, с одной стороны, пытается вытеснить Москву с мировых энергетических рынков, с другой — призывает урегулировать украинский конфликт и «начать взаимовыгодное сотрудничество».
«Трамп неоднократно публично заявлял, что это не его война, а Джо Байдена. Он ее пытается прекратить как можно скорее. Все это хорошо известно. Но эта война уже вышла на самый первый план в мировых проблемах. Поэтому надо, ее “убрать с дороги”, а потом мы будем реализовывать взаимовыгодные проекты», — сказал Лавров.
США ввели санкции в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний 22 октября. Американский Минфин объяснил эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» и призвал союзников присоединиться. Трамп после этого призвал Москву к немедленному прекращению огня.
В Женеве
По его словам, очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины нужно провести еще в феврале. Мединский также говорил, что новый раунд состоится в ближайшее время.