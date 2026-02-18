Лавров: Россия и США договорились создать экономическую рабочую группу

Российская и американская стороны договорились о создании экономической рабочей группы. Об этом в среду, 18 февраля, рассказал глава Министерства иностранных дел РФ в интервью Al Arabiya.
Так Москва и Вашингтон смогут проводить взаимную работу не только по военно-политическим, но и по экономическим вопросам.
— В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации (президента США — прим. «ВМ») Дональда Трампа, — приводят его слова в материале.
В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона по-прежнему заинтересована в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Соединенными Штатами.
Лавров также говорил, что Россия согласилась на предложение Соединенных Штатов перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса, однако Вашингтон продолжает вводить новые санкции против Москвы. Он отметил, что США продолжают захватывать нефтяные танкеры, а также не оставляют попыток запретить Индии и другим странам покупать у России энергоносители.