Лавров: Россия и США договорились создать экономическую рабочую группу

Лавров также говорил, что Россия согласилась на предложение Соединенных Штатов перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса, однако Вашингтон продолжает вводить новые санкции против Москвы. Он отметил, что США продолжают захватывать нефтяные танкеры, а также не оставляют попыток запретить Индии и другим странам покупать у России энергоносители.