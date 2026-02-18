Ричмонд
Песков: для сделок с США нужно реанимировать отношения двух стран

Незаконные санкции США мешают налаживанию взаимодействия, заявили в Кремле.

Источник: Аргументы и факты

Экономическое партнёрство между Россией и Соединёнными Штатами способно принести значительную пользу обеим сторонам, однако для его реализации необходимо реанимировать двусторонние связи. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС, совместная работа в экономической сфере открывает перспективы для существенной выгоды и для России, и для США.

«Очень много проектов может быть потенциально на повестке дня, но для того надо реанимировать наши отношения», — подчеркнул Песков, комментируя публикацию журнала The Economist о возможных планах экономического сотрудничества РФ и США.

Неправомерные, по оценке Москвы, санкции со стороны Вашингтона создают препятствия для налаживания контактов, в которых Россия заинтересована, заявил представитель Кремля.

«Санкции, которые мы, естественно, считаем незаконными мешают налаживанию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США. Мы заинтересованы в том, чтобы его развивать», — сказал Песков.

При этом он акцентировал, что такое развитие отвечает интересам и сулит немалые преимущества как Российской Федерации, так и США, если американская сторона проявит готовность к такому взаимодействию.

Ранее в США подготовили сценарии возможной отмены антироссийских санкций.

