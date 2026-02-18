Белый порошок, порно и украинки: кого ЕС хочет привести к власти в Венгрии

Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште. Карьера политика пошла в гору после развода с экс-министром юстиции Венгрии Юдит Варга. В 2023 году он со скандалом ушел из правящей партии «Фидес», обвинив власти страны в неверном курсе. К нему быстро подобрались приспешники главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сделали его лицом оппозиции.