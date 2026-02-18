Лидер проевропейской оппозиционной венгерской партии «Тиса», 44-летний Петер Мадьяр, оказался в центре нескольких скандалов — один связан с наркотиками, другой — с публикацией порно, кого хотят привести к власти в стране лидеры Евросоюза, выяснял aif.ru.
Алкоголь и белый порошок.
Как рассказал изданию Index источник, который отдыхал вместе с Мадьяром, на вечеринке, где был политик, заметили «белый порошок».
«Мы выпили, а потом Петеру пришла идея пойти куда-нибудь на афтерпати. Мы отправились на домашнюю вечеринку, куда нас отвёз телохранитель или водитель Петера. На столе лежал какой-то белый порошок, который я не трогал», — заявил инсайдер.
Хотя сам, угодивший в наркоскандал, Мадьяр отрицал употребление наркотиков. По его словам, он действительно их видел на вечеринке, но не трогал эти вещества.
Однако, как писало издание Origo, уже появились доказательства употребления главой «Тисы» наркотиков, вскоре их могут опубликовать.
Порно и украинка Эвелин.
По данным Index, на скандальной вечеринке с Мадьяром была украинка Эвелин Фогель. Именно с ней он уединился в комнате, где лежали наркотики.
Кроме того, до наркоскандала в венгерских социальных сетях появился загадочный пост: фотография пустой кровати с подписью «Coming soon». Мадьяр испугался слива и решил опередить недоброжелателей.
«Многим журналистам сегодня прислали ссылку на видеозапись из комнаты. Я подозреваю, что они собираются опубликовать записи, сделанные оборудованием спецслужб и, возможно, сфальсифицированные, с интимным взаимодействием меня и моей тогдашней партнерши», — написал он в соцсетях.
Мадьяр также заявил, что он — свободный человек и имеет право на частную жизнь. Также политик обвинил недоброжелателей в стремлении навредить ему перед апрельскими выборами.
Кто такой Мадьяр?
Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште. Карьера политика пошла в гору после развода с экс-министром юстиции Венгрии Юдит Варга. В 2023 году он со скандалом ушел из правящей партии «Фидес», обвинив власти страны в неверном курсе. К нему быстро подобрались приспешники главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и сделали его лицом оппозиции.
Мадьяр активно поддерживает Киев. В свою очередь, «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном выступает за прекращение спонсирования киевского режима, мирное урегулирование конфликта и продолжение поставок нефти из России.