Лавров отказался комментировать нецензурное заявление Зеленского о россиянах

Лавров подчеркнул, что нецензурное высказывание политика, обращенное к россиянам, выступает следствием его пренебрежительного отношения к русскоязычному населению страны, а также к жителям Донецкой и Луганской народных республик. Министр напомнил, что в одном из интервью в 2021 году Зеленский рассуждал о разнице между «людьми» и «особями».