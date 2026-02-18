Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров отказался комментировать нецензурное заявление Зеленского о россиянах

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского, сделанные во время Мюнхенской конференции по безопасности, включая нецензурный призыв выслать россиян из западных стран, не нуждаются в комментариях. Об этом в среду, 18 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Аль-Арабия», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского, сделанные во время Мюнхенской конференции по безопасности, включая нецензурный призыв выслать россиян из западных стран, не нуждаются в комментариях. Об этом в среду, 18 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с телеканалом «Аль-Арабия», текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

— Употребил слово из четырех букв, не постеснялся в эфире. Наверное, в большом напряжении был с утра. На этом фоне тут же в зале Мюнхенской гостиницы европейцы стоя приветствуют эти его тирады, — подчеркнул дипломат в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Лавров подчеркнул, что нецензурное высказывание политика, обращенное к россиянам, выступает следствием его пренебрежительного отношения к русскоязычному населению страны, а также к жителям Донецкой и Луганской народных республик. Министр напомнил, что в одном из интервью в 2021 году Зеленский рассуждал о разнице между «людьми» и «особями».

Также дипломат обратил внимание на отсутствие желания у лидера киевского режима мирно урегулировать конфликт с Россией, отметив его отказ вывести Вооруженные силы Украины с подконтрольных им территорий Донбасса, передает сайт Министерства иностранных дел России.

В связи с высказыванием Владимира Зеленского о россиянах депутат Госдумы Амир Хамитов выразил мнение, что украинский политик давно перешел все границы формальных правил поведения в обществе и напоминает неадекватного и агрессивного пьяницу.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше