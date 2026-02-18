Ричмонд
Лавров: Россия и США договорились создать рабочую группу по теме экономики

Лавров заявил, что Москва и Вашингтон наметили новые направления работы.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация и Соединённые Штаты Америки договорились о создании двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам, помимо обсуждения военно-политических аспектов. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что обе стороны признают национальные интересы друг друга. В тех случаях, когда интересы совпадают, «необходимо использовать их для получения выгоды и реализации проектов». Если же интересы не совпадают, «нельзя допускать их деградации до уровня конфронтации, тем более до открытой конфронтации».

Ранее KP.RU сообщил, что Россия призвала США отказаться от планов военно-морской блокады Кубы.

