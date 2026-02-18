Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров рассказал, что не жалуется на здоровье и успевает высыпаться

Лавров заявил, что не испытывает проблем со сном даже при долгих перелетах в другие часовые пояса.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что не жалуется на свое здоровье и успевает выспаться даже в долгих командировках. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Сплю я ночью, в том числе и в самолете Так что спасибо маме с папой, пока на здоровье особо не жалуюсь», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, он не испытывает проблем со сном при долгих перелетах даже в другие часовые пояса. Дипломат отметил, что у него получается засыпать по времени того государства, где он находится.

Лавров также рассказал, что ему некогда беспокоится о чем-то из-за большого количества работы. Он подчеркнул, что в этом случае он предпочитает концентрироваться на делах государства для реализации поставленных целей.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров рассказал, как коллеги реагируют на его шутки. Министр признался, что чувство юмора помогает ему в нелегкой работе дипломата.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше