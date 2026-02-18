Лавров рассказал, что не жалуется на здоровье и успевает высыпаться

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что не жалуется на свое здоровье и успевает выспаться даже в долгих командировках. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Сплю я ночью, в том числе и в самолете Так что спасибо маме с папой, пока на здоровье особо не жалуюсь», — отметил дипломат.
По словам Лаврова, он не испытывает проблем со сном при долгих перелетах даже в другие часовые пояса. Дипломат отметил, что у него получается засыпать по времени того государства, где он находится.
Лавров также рассказал, что ему некогда беспокоится о чем-то из-за большого количества работы. Он подчеркнул, что в этом случае он предпочитает концентрироваться на делах государства для реализации поставленных целей.
