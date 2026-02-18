Путин проведет госсовет по сохранению историко-культурного наследия

Госсовет по сохранению историко-культурного наследия РФ пройдёт в конце 2026 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Лидер коснулся этого вопроса во время заседания наблюдательного совета АСИ.
Путин также предложил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия, подчеркнув, что ускорение не должно приносить ущерб этим объектам, и призвал не только восстанавливать старые здания, но и давать им вторую жизнь. Эти объекты должны функционировать, например, как музеи или гостиницы, объяснил президент.