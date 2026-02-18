Путин проведет госсовет по сохранению историко-культурного наследия

Путин также предложил сократить сроки восстановления объектов культурного наследия, подчеркнув, что ускорение не должно приносить ущерб этим объектам, и призвал не только восстанавливать старые здания, но и давать им вторую жизнь. Эти объекты должны функционировать, например, как музеи или гостиницы, объяснил президент.