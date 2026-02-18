The Economist: Россия и США обсуждают прокладку тоннеля под Беринговым проливом

При этом, по оценке британского издания, даже при благоприятном сценарии объемы торговли и инвестиций будут значительно ниже предполагаемых цифр и составят около $340 млрд в год. The Economist напоминает, что «освободить российскую экономику от санкций проще на словах, чем на деле». За последние годы западные страны ввели против России около 23 тыс. санкций. Для снятия многих из них одного желания Дональда Трампа недостаточно, потребуется решение конгресса США, в котором много сторонников жесткой линии в отношении России.