Лавров: Выступление Зеленского в Мюнхене показало его нежелание мира

«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, просто, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек никакого мира не хочет. Он публично заявил», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия».