Лавров: Выступление Зеленского в Мюнхене показало его нежелание мира

«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, просто, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек никакого мира не хочет. Он публично заявил», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
Министр подчеркнул, что Москва не допустит членства Украины в НАТО. Также Россия настаивает на признании решений жителей Донбасса. По мнению Лаврова, волеизъявление регионального населения необходимо уважать.
Ранее Зеленский матом потребовал выслать всех россиян из западных стран. Он раскритиковал европейцев за отсутствие санкций против российской ядерной энергетики и за то, что ограничения не затронули россиян, их родственников и детей, которые живут, учатся и владеют недвижимостью на Западе.
