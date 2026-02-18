Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров: Выступление Зеленского в Мюнхене показало его нежелание мира

Действия главы киевского режима не нуждаются в комментариях и демонстрируют его нежелание мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о выступлении Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: Life.ru

«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, просто, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек никакого мира не хочет. Он публично заявил», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Министр подчеркнул, что Москва не допустит членства Украины в НАТО. Также Россия настаивает на признании решений жителей Донбасса. По мнению Лаврова, волеизъявление регионального населения необходимо уважать.

Глава МИД отметил, что Москва готова к диалогу с европейскими странами. Но это возможно только после того, как лидеры ЕС пересмотрят свою позицию и проявят готовность к конструктивному разговору.

Ранее Зеленский матом потребовал выслать всех россиян из западных стран. Он раскритиковал европейцев за отсутствие санкций против российской ядерной энергетики и за то, что ограничения не затронули россиян, их родственников и детей, которые живут, учатся и владеют недвижимостью на Западе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше