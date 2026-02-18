Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какой хотел бы видеть страну через десятилетие: по его мнению, она должна оставаться устойчивой, обеспеченной и независимой. Он подчеркнул, что Россия воспринимается как отдельная цивилизация со своей исторической траекторией и культурной идентичностью, сопоставимой по возрасту с рядом других цивилизационных центров.
В интервью телеканалу Аль-Арабия министр отметил, что исторический путь России сочетает периоды славы и тяжёлых испытаний, а память о победах, по его убеждению, глубоко укоренилась в национальном самосознании. Он также указал на особые исторические и культурные параллели между Россией и некоторыми народами Ближнего Востока, которые, как считает дипломат, могут способствовать взаимному пониманию.
Лавров выразил надежду, что сформировавшиеся исторические традиции и опыт страны будут и дальше мотивировать общество к успеху в условиях международной конкуренции. По его мнению, это должно стать ориентиром для будущего развития государства и сохранения его самостоятельной роли на мировой арене, позволяя Россия укреплять позиции и добиваться новых достижений.
Ранее Лавров в ходе выступления на «правительственном часе» в Госдуме заявил, что мир вступил в эпоху быстрых и очень глубоких перемен.