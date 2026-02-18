Лавров рассказал, какой хотел бы видеть Россию через 10 лет

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какой хотел бы видеть страну через десятилетие: по его мнению, она должна оставаться устойчивой, обеспеченной и независимой. Он подчеркнул, что Россия воспринимается как отдельная цивилизация со своей исторической траекторией и культурной идентичностью, сопоставимой по возрасту с рядом других цивилизационных центров.