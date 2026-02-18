По словам главы МИД, европейские политики настаивают на своей роли в возможном диалоге, при этом заявляя, что Киев «отстаивает европейские ценности». Лавров также выразил уверенность, что в ЕС не предпринимают шагов, чтобы повлиять на отмену законов о запрете русского языка и канонической православной церкви на Украине.
Министр подчеркнул, что подобной ситуации с языковыми запретами «нет нигде в мире», приведя в пример использование арабского языка в Израиле и иврита в арабских странах.
Ранее в МИД уже заявляли, что Европа сама отдалилась от переговорного процесса. Замглавы ведомства Михаил Галузин отметил, что отказ от прямого диалога с Москвой и язык ультиматумов сделали Брюссель недоговороспособным. Он подчеркнул, что именно такие шаги фактически лишили ЕС места за столом переговоров.
