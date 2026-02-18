Лавров заявил, что Европа в истерике из-за переговоров по Украине

По словам главы МИД, европейские политики настаивают на своей роли в возможном диалоге, при этом заявляя, что Киев «отстаивает европейские ценности». Лавров также выразил уверенность, что в ЕС не предпринимают шагов, чтобы повлиять на отмену законов о запрете русского языка и канонической православной церкви на Украине.