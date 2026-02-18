Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров заявил, что Европа в истерике из-за переговоров по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа «буквально находится в истерике», требуя от Москвы начала переговоров по Украине и собственного участия в них. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Источник: Life.ru

По словам главы МИД, европейские политики настаивают на своей роли в возможном диалоге, при этом заявляя, что Киев «отстаивает европейские ценности». Лавров также выразил уверенность, что в ЕС не предпринимают шагов, чтобы повлиять на отмену законов о запрете русского языка и канонической православной церкви на Украине.

Министр подчеркнул, что подобной ситуации с языковыми запретами «нет нигде в мире», приведя в пример использование арабского языка в Израиле и иврита в арабских странах.

Ранее в МИД уже заявляли, что Европа сама отдалилась от переговорного процесса. Замглавы ведомства Михаил Галузин отметил, что отказ от прямого диалога с Москвой и язык ультиматумов сделали Брюссель недоговороспособным. Он подчеркнул, что именно такие шаги фактически лишили ЕС места за столом переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше