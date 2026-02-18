Ричмонд
Такера Карлсона задержали в Израиле после интервью с послом США

Американского журналиста Такера Карлсона и его команду задержали в Израиле после интервью с послом США Майком Хакаби. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сразу после беседы израильские чиновники изъяли паспорт Карлсона. Его исполнительного продюсера увезли в комнату для допросов.

«Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чём мы говорили с послом Хакаби. Это было странно. Сейчас мы за пределами страны», — заявил Карлсон.

Ранее Такер Карлсон предположил, что США могут начать распадаться. Он сделал это заявление на фоне январских беспорядков в американских городах. По его словам, происходящее представляло настоящий хаос. А хаос равен смерти страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

