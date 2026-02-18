Ричмонд
Москва и Вашингтон создадут экономическую рабочую группу

Россия и Соединённые Штаты договорились о создании двусторонней экономической рабочей группы. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, новый формат будет действовать параллельно с военно-политическими переговорами в Женеве. В рамках группы стороны планируют обсуждать взаимовыгодные проекты.

Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон признают национальные интересы друг друга. Там, где они пересекаются, необходимо реализовывать совместные инициативы. В случаях расхождения интересов важно не допустить их перерастания в открытую конфронтацию, особенно военную.

Ранее Life.ru писал, что на трёхсторонних переговорах по Украине в Женеве зафиксирован «значимый прогресс». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт процитировала спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стива Уиткоффа, который отметил, что стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу ради мирной сделки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

