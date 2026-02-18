Москва и Вашингтон создадут экономическую рабочую группу

Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон признают национальные интересы друг друга. Там, где они пересекаются, необходимо реализовывать совместные инициативы. В случаях расхождения интересов важно не допустить их перерастания в открытую конфронтацию, особенно военную.