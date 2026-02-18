Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на поведение Владимира Зеленского в Мюнхене как на доказательство его неготовности к миру. Его слова передает телеканал Al Arabiya.
«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек не хочет никакого мира. Он это публично заявил», — заявил министр.
Глава российского МИД также напомнил о скандальных заявлениях Зеленского прошлых лет. Например, о «существах» на Донбассе и пожелании «проваливать в Россию» тем, кто считает себя частью русской культуры.
Издание Tagesspiegel ранее писало, что Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности провалился.
Тогда же KP.RU писал, что Зеленский попытался сорвать трехсторонние переговоры в Женеве истеричными заявлениями для Axios.