В МИД указали на неготовность Киева к миру: Лавров дал четкий ответ

Лавров: Зеленский не хочет мира после выходок в Мюнхене.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на поведение Владимира Зеленского в Мюнхене как на доказательство его неготовности к миру. Его слова передает телеканал Al Arabiya.

«То, что Зеленский вытворял в Мюнхене, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек не хочет никакого мира. Он это публично заявил», — заявил министр.

Глава российского МИД также напомнил о скандальных заявлениях Зеленского прошлых лет. Например, о «существах» на Донбассе и пожелании «проваливать в Россию» тем, кто считает себя частью русской культуры.

Издание Tagesspiegel ранее писало, что Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности провалился.

Тогда же KP.RU писал, что Зеленский попытался сорвать трехсторонние переговоры в Женеве истеричными заявлениями для Axios.

