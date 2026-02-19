Ричмонд
Лейрос: Каллас играет роль сторожевого пса по антироссийской политике в ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас выступает главным защитником русофобии в ЕС, такое мнение выразил аналитик Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.

Он обратил внимание на слова Каллас о необходимости ограничить численность Вооружённых сил России.

«Каллас… стала образцом “сторожевого пса” европейской русофобии и, похоже, не возражает против того, чтобы её считали глупой за её иррациональные публичные заявления», — говорится в статье.

Ранее итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне отмечал, что Каллас тянет Европу в пропасть антироссийской риторикой.

Издание Politico писало, что глава евродипломатии не смогла скрыть эмоций на конференции в Мюнхене.

