Курская область, 19 февраля.
Армия России уничтожила позиции 78-й бригады ВСУ и 103-й бригады Территориальной обороны рядом с Курской областью. Их атаковали в районе сёл Ястребиное и Волфино. В Краснополье под удар попала казарма, в которой разместили 35-й стрелковый батальон.
В Сумской области бойцы 80-й бригады освободили село Харьковка. Населённый пункт находится на границе с Курской областью.
— Группировка войск «Север» расширяет новый плацдарм на территории противника, вынуждая ВСУ растягивать свои оборонительные порядки. В приграничье формируется буферная зона, уже включающая четыре села — Харьковку, Комаровку, Белую Берёзу и Сидоровку. Её общая протяжённость — почти 13 километров. Углубить этот плацдарм можно за счёт ближайших сёл Кучеровка, Вишенки, Ястребщина и Уланово, — прокомментировал освобождение Харьковки военный корреспондент Александр Коц.
За сутки ВСУ в Сумской области потеряли две гаубицы, миномёты, внедорожники, грузовики, багги, а также 130 человек.
Запорожская область, 19 февраля.
Украинское наступление в Запорожской области обернулось провалами для ВСУ. Флаг России поднят над селом Криничное. Бойцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии группировки «Восток» продолжают продвигаться западнее Гуляйполя. Одновременно с этим идёт ликвидации групп ВСУ, оказавшихся на нашей территории в результате неудачного наступления.
— Практически везде, где малым группам противника удалось просочиться между позициями ВС РФ, они впоследствии оказались либо уничтожены, либо заблокированы в лесополосах. Сейчас уцелевшие группы просачивания уничтожают, — пишут авторы канала «Рыбарь».
Донецкая Народная Республика, 19 февраля.
Армия России продолжает штурмовать Константиновку. Часть подразделений ВСУ может оказаться в окружении. По данным «Дневника десантника», наступление идёт с юга от Иванополья, с запада от Ильиновки, с востока от местного железнодорожного вокзала.
Расчёт 203-мм самоходной пушки «Пион» Южной группировки войск уничтожил замаскированное орудие противника в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России.
Окружение Зеленского рассыпается.
Сергей Шефир, работавший первым помощником президента Украины с 2019 по 2024 год, покинул Украину. С Владимиром Зеленским он был знаком со времён студии «Квартал 95». По данным украинских СМИ, Шефир был замечен в Варшаве.
Побег Шефира может быть связан с арестом экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Друг Зеленского может стать фигурантом дела, где подозреваемым является как раз Галущенко.
Европа ввела энергетическую удавку для Киева.
Не секрет, что ВСУ зависят от дизельного топлива. Теперь его может стать меньше. Венгрия и Словакия больше не будут поставлять дизель на Украину. Это стало ответом на политику Киева. Режим Зеленского блокирует поставки нефти в эти страны.
— Сегодня мы приняли решение приостановить поставки дизельного топлива на Украину. Они не возобновятся до тех пор, пока не будет восстановлен транзит нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», — заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что весь экспорт, в том числе и на Украину, остановлен. Всё топливо будет идти только на внутренний рынок.
Завершение переговоров в Женеве.
Двухдневные переговоры между российской, украинской и американской делегацией завершились в Женеве. Стороны договорились встретиться ещё раз в ближайшее время.
— Прошли в рабочем порядке, если вы имеете в виду шутки про уроки истории — мы на Крещении Руси остановились, — прокомментировал переговоры помощник президента РФ Владимир Мединский.
Пока дипломаты общались в Швейцарии, издание Axios выпустило интервью с Владимиром Зеленским, из которого стали понятны переговорные позиции Украины. Он отверг идею вывода ВСУ с территории Донбасса, при этом он уверен, что украинцы поддержат идею заморозки конфликта по текущей линии соприкосновения.
— Я думаю, если мы включим в документ пункт о том, что будем придерживаться существующей линии соприкосновения, люди поддержат это на референдуме. Таково моё мнение, — сказал украинский диктатор.
Он подчеркнул, что украинцы ему не простят, если он пойдёт на одностороннее отступление.