Не секрет, что ВСУ зависят от дизельного топлива. Теперь его может стать меньше. Венгрия и Словакия больше не будут поставлять дизель на Украину. Это стало ответом на политику Киева. Режим Зеленского блокирует поставки нефти в эти страны.