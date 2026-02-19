Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: в Израиле объявили высшую степень готовности к войне

Различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран, сообщает Ynet.

Различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран, сообщает Ynet.

«Службам экстренной помощи и Командованию тыла… было дано указание готовиться к войне. Различные силовые ведомства объявили наивысший уровень оборонительной готовности, и оборонное ведомство находится в состоянии повышенной готовности», — говорится в материале.

Чиновники считают, что президент США Дональд Трамп намерен уже «в ближайшее время» нанести масштабный удар по Ирану. При этом, как отмечается, точные сроки неизвестны и в конечном счёте зависят от американского лидера.

Ранее посол США в НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business заявил, что Трамп готов ждать решения по сделке с Ираном в разумных пределах, но не намерен делать это бесконечно.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о «нехороших последствиях» в случае новых ударов по Ирану.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше