Ynet: в Израиле объявили высшую степень готовности к войне

«Службам экстренной помощи и Командованию тыла… было дано указание готовиться к войне. Различные силовые ведомства объявили наивысший уровень оборонительной готовности, и оборонное ведомство находится в состоянии повышенной готовности», — говорится в материале.
Чиновники считают, что президент США Дональд Трамп намерен уже «в ближайшее время» нанести масштабный удар по Ирану. При этом, как отмечается, точные сроки неизвестны и в конечном счёте зависят от американского лидера.
Ранее посол США в НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business заявил, что Трамп готов ждать решения по сделке с Ираном в разумных пределах, но не намерен делать это бесконечно.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о «нехороших последствиях» в случае новых ударов по Ирану.